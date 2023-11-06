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Сегодня, 13:57

GTA 6 заставит игроков серьезнее относиться к оружию

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Очередной слух о GTA 6 подтверждает то, о чем многие и так догадывались — в игре будут использоваться наработки Red Dead Redemption 2. В частности, просто так таскать на себе целый арсенал больше не выйдет.

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Количество оружия у героя будет ограничено логикой, а другие «стволы» придется возить с собой — вероятно, в автомобиле. Чего-то подобного следовало ожидать, ведь впервые Rockstar экспериментировала с этой концепцией еще в Max Payne 3.

Источник: Dexerto
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