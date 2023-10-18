Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 13:21

Появились подробности сюжета GTA 6 — Люсия и Джейсон не родственники?

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Fanmade GTA 6 models.
Фото artstation.com/hossein_diba

В Сети появились возможные подробности о сюжете предстоящей GTA 6.

По сюжету новой части игрок возьмет на себя управление двумя персонажами — Люсией и Джейсоном. Они не будут родственниками, как говорилось ранее.

Fanmade GTA 6 models.
Фото artstation.com/hossein_diba

Через несколько лет после выхода из тюрьмы Люсия планирует совместное с Джейсоном ограбление. Во время организации они влюбляются друг в друга.

В первой миссии игроки возьмут на себя управление Джейсоном — им придется проследить за самолетом русского наркодилера и разузнать все о перевозке товара, который нужно будет украсть. После кражи за Джейсоном организуют полицейскую погоню, в ходе которой товар упадет в океан и главным героям придется погрузиться под воду, чтобы его достать.

GTA 5. Парашюты и фейерверки — появились детали первого трейлера GTA 6

Насколько правдива информация о начальных миссиях игры — неизвестно. Ранее игроки не раз находили намеки на то, что Rockstar покажет GTA 6 уже в октябре.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Шара Буллет: путь бойца в UFC и его история
Кенийский марафонец Титус Экиру дисквалифицирован на 10 лет за допинг и сговор с врачом
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самый мощный процессор Intel разогнали выше 9 гигагерц — это рекорд

Японца арестовали за нелепые подкаты к девушке в ММО
Новости
RSS RSS
Все новости