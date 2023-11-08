В GTA 6 может появиться Майкл из GTA 5 — на это намекнул актер озвучки персонажа

Нэд Люк (актер озвучки Майкла из GTA 5) намекнул на присутствие своего персонажа в грядущей GTA 6.

Фанатка серии игр от Rockstar спросила актера о том, вернется ли его герой в новой части игры, на что Нэд многозначительно ответил, что «это секрет». Неизвестно, появится ли Майкл в игре в качестве камео или это просто разогрев аудитории перед ближайшим анонсом — ясно станет уже только после релиза.

Трейлер GTA 6 пообещали анонсировать уже на этой неделе, а само видео показать в декабре. Возможно, это произойдет на премии «The Game Awards».