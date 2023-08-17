Дата выхода «Сталкер 2» и другие факты о культовом шутере

С релизом все обстоит крайне туманно. Первой официально объявленной датой выхода было 28 апреля 2022 года. Однако с того момента игру несколько раз откладывали, сначала на 28 апреля 2023 года, а затем на 8 декабря того же года.

В Steam на странице проекта указана расплывчатая дата «декабрь 2023 года», что в текущих реалиях кажется оптимистичным. Некоторые источники сообщали про 8 декабря, но подтверждения пока не последовало.

Сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2

Про сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2 известно очень мало. Например, то, что история продолжит события оригинальной трилогии, а действия игры развернутся в современности. Но при этом проходить прошлые части не обязательно, поскольку двойка полностью самостоятельный проект.

Главным героем станет новый для серии персонаж, которого еще и полностью озвучили — наемник по прозвищу Скиф. Вероятно, ему придется отправиться на поиски того самого «Сердца Чернобыля», чтобы это ни было. Параллельно игроку придется разбираться с тем, что и по какой причине угрожает непосредственно самой Зоне Отчуждения.

История S.T.A.L.K.E.R. 2 делится на главы, а пролог длится 4-5 часов, в финале которого случится важный сюжетный поворот, связанный с оригиналом. Разработчики обещают не только большие масштабы, но и нелинейный сюжет с множеством концовок. Для прохождения сюжетной линии потребуется 100 с лишним часов. Причем с первого раза увидеть весь контент не получится, поскольку некоторые решения открывают одни миссии и блокируют другие.

Фото GSC Game World