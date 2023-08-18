Кто такая хакерша EMPRESS: русская девушка или болгарский программист?

Ненавидит мужчин и считает себя борцом за справедливость.

Геймеры, использующие торренты для скачки игр, наверняка хотя бы раз слышали никнейм EMPRESS — таинственное прозвище не менее таинственного борца с системой Denuvo, которую все чаще добавляют в игры для защиты от пиратства. Именно благодаря «императрице» появилась возможность бесплатно скачать Red Dead Redemption 2, Resident Evil Village и другие игры.

Кто-то пользуется торрентами из-за отсутствия возможности оплатить игры, цены на которые растут чуть ли не с каждым днем, кто-то хочет проверить, стоит ли тратить на громкую новинку свои кровные. У каждого свои причины, рассуждать о которых не так интересно. По-настоящему интересна и сама EMPRESS, личность которой до сих пор была не установлена. Или же нет?

Как выглядит EMPRESS

Доподлинно неизвестно, как именно выглядит хакерша EMPRESS. Все, что есть у интересующихся — это скриншот из игры Nioh 2 от самой «императрицы», где она показала, как выглядит (или как сама себя представляет) при помощи кастомизации персонажа.

Также известно, что на момент написания статьи ей 22 года, она бисексуалка и предпочитает женщин в качестве своего любовного интереса.

Фото t.me/EmpressRevolution

Чаще всего подробностями из своей личной жизни девушка делится после взлома крупных игр — вместе с кряком (программа, позволяющая осуществить взлом программного обеспечения) хакерша прикладывает огромные текстовые документы, в которых либо рассказывает о себе, либо резко негативно высказывается о своих злопыхателях, сексуальных меньшинствах или «коллегах», вызывая тем самым ненависть и бурную реакцию сообщества.

Это показывает нрав девушки — бойкий, озлобленный боец с капитализмом; настоящий представитель современной контр-культуры.

Национальность EMPRESS

О том, откуда хакерша родом, стало известно из поста после взлома игры:

«Моя армия, мы наконец-то достигли своей цели. Пора бойкотировать этот жалкий, созданный для хлюпиков Reddit и придерживаться социальных сетей моей родины. О да, я полностью русская, и именно поэтому я на 100% защищена от любых ненавистников, которые пытаются подвергнуть меня цензуре», — рассказала EMPRESS в своем Telegram-канале.

Но несмотря на то, что EMPRESS русская, все посты, новости и сообщения, девушка пишет на английском, что вызывает вопросы у сообщества геймеров.

Фото reddit

Идейность EMPRESS

Озлобленные манифесты, приложенные к релизам взломанных игр — это не только способ поговорить со своей аудиторией, но и возможность высказаться против современных разработчиков.

Именно так хакерша и описывает свою деятельность — для нее это не просто «пиратство», а настоящая война против издателей и системы игровой защиты Denuvo. Как рассказала EMPRESS в одном из интервью, ее раздражает контроль игроков и насаждение того, как им играть, что можно делать, а что нельзя.

«Единственная причина, по которой Ubisoft, EA и подобные им компании никогда не уберут Denuvo, заключается в том, что они видят в потребителе жалкую свинью, которую легко можно держать под контролем...».

Культ EMPRESS

К сожалению, глубокая идейность EMPRESS немного омрачается фактом того, что хакерша живет целиком за счет пожертвований от неравнодушных геймеров.

Более того, особо щедрые меценаты получают возможность от императрицы вступить в ее «культ», в котором она обучит их всем знаниям на земле, расскажет, как взломать мир также, как хакерша взламывает игры.

Раньше самый дешевый проход в культ стоил 1000 долларов, однако сейчас вход туда закрыт. Что происходит там и происходит ли вообще — неизвестно.

Фото reddit

Первое разоблачение EMPRESS

Ранее в статье упоминалось, что EMPRESS часто критикует своих коллег по хакер-цеху — и в последний раз оскорблениями и замечаниями дело не закончилось. 15 августа 2023 года девушка выложила очередной взлом игры и сопутствующее письмо, в котором жестко раскритиковала группировку хакеров SKIDROW, обвинив их в «бездарности» и абсолютном незнании своего дела:

«Вы не взламываете системы защиты, а просто используете жалкие эксплойты (уязвимости) движка игры для получения доступа! Почему бы вам не попробовать взломать любую другую игру без движка Unity? Вы не сможете справиться даже с устаревшими версиями Denuvo», — написала она.

Ответ не заставил долго ждать. Группировка SKIDROW выпустила большой ответный манифест, в котором не только назвала все заявления EMPRESS ложью, но и раскрыла предполагаемую личность русской хакерши.

В группировке заявили, что EMPRESS, выдающая себя за «девушку с большой грудью», на самом деле — хакер из Болгарии под ником Voksi, который ранее состоял в команде взломщиков CODEX и REVOLT.

Они также добавили, что образ скандальной хакерши был создан специально, чтобы чаще получать деньги от своих подписчиков:

«Это современный Дон Кихот из Болгарии в своей бесконечной борьбе с пресловутыми «ветряными мельницами» игровой защиты стал таким же идиотом, как оригинальный персонаж истории. Бредовости его манифестов более чем достаточно, чтобы заставить здравомыслящего человека отправиться в ближайшую психиатрическую лечебницу», — написали в SKIDROW.

Фото reddit.com/r/StableDiffusion

Ответ Voksi и EMPRESS

Voksi The Bulgarian, которого обвиняли в том, что он и есть та самая русская хакерша, довольно быстро опубликовал опровержение словам группировки.

В нем он напомнил, что после того, как полиция поймала парня за взломом игр, прошло уже пять лет, и что у него до сих пор идут судебные разбирательства по поводу его пиратской деятельности. Также он назвал поступок SKIDROW низким, омрачающим его личность, и добавил, что ему даже в голову не взбрело бы вновь заниматься взломами после того, что ему пришлось пережить.

Ответ EMPRESS же был ожидаемым — девушка просто посмеялась над SKIDROW, назвала их ответ детским «лепетом» и заявила, что в следующий раз разгромит группировку и их деятельность еще больше.

«Как же жалко выглядят эти возгласы сумасшедших после того, как я вздернула вас как следует. Но не волнуйтесь, в следующий раз вам будет еще ХУЖЕ».

Кто же такая EMPRESS — вопрос остался открытым

После громкого скандала среди релизеров вопрос до сих пор остался открытым — кто же такая EMPRESS? Это группировка или один человек? Русская ли это девушка или нет? Ответ мы можем найти еще очень нескоро. Однако следить за интернет-баталиями хакеров еще никогда не было так интересно.