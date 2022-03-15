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Сегодня, 12:10

S.T.A.L.K.E.R. 2 не будут продавать на территории России

Читать «СЭ» в
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

На своей странице во «ВКонтакте» компания GSC Game World заявила, что решила отказаться от продаж предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl в России.

Однако уже оформленные предзаказы в цифровом варианте останутся действительными. Покупатели же физических копий могут обратиться к ретейлерам для возврата средств за покупку. Желающие вернуть «цифру» — тоже могут это сделать.

Кроме того, GSC Game World отметили, что свою страницу VK далее обновлять не будут, а все новости можно найти в официальном сайте.

В настоящее время разработка игры заморожена, об этом ранее сообщалось в Twitter-аккаунте видеоигры.

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