Топ-10 лучших игр с открытым миром: от GTA 5 до The Witcher 3

Игры, способные затянуть в свои вселенные на сотни часов.

Современных геймеров давно уже не удивить масштабными открытыми мирами. Ведь огромные пространства еще нужно наполнить интересными активностями, а с этим у большинства студий бывают большие проблемы.

Однако среди огромного количества подобных проектов встречаются настоящие бриллианты, способные затянуть на десятки и сотни часов. В данном материале собрали десятку лучших игр с открытым миром.

Топ-10 лучших бесплатных игр на ПК и консолях Grand Theft Auto 5 GTA — это практически синоним понятия «интересный открытый мир». Особенно на этом поприще выделяется пятая часть. Не считая сюжетных и второстепенных заданий, в игре предостаточно разных и интересных активностей, проработанных так же детально и глубоко.

Здесь можно принимать участие в уличных гонках, в торговле на бирже, в охоте, смотреть телевизор, искать НЛО, исследовать морское дно, взаимодействовать с сектой, и это далеко не весь перечень. Хотя ничего не мешает сесть за руль своей машины и просто кататься по округе и наслаждаться окрестными пейзажами. Ведь мир в «пятерке» получился необычайно насыщенным и живым.

Red Dead Redemption 2

Упомянув про GTA 5, глупо не вспомнить и другой великий проект от Rockstar — Red Dead Redemption 2. Фактически это тот же «Великий автоугонщик», только в сеттинге Дикого Запада. Тут и глубокий игровой процесс, масштабная история, неоднозначные персонажи и, конечно же, разнообразный открытый мир, наполненный самыми разными активностями.

Все события игры разворачиваются в пределах целого, пусть и вымышленного, штата. Главный герой может спокойно забыть про основные задания, отправившись исследовать интересные места и занятия. А это не только перестрелки и ограбления, но и охота на диких животных, скачки на лошадях и поиск коллекционных предметов.

Just Cause 3

Серия Just Cause никогда не была про глубокий сюжет и драматические повороты. Вместо этого творение Avalanche Studios отправляло игроков на прекрасный остров, чтобы чинить форменное безумие и с головой окунуться в чистое веселье. Для этого в распоряжении у Рико Родригеза оказывался один из самых больших открытых миров в играх — 1000 квадратных километров тропического рая с уникальным ландшафтом, что в восемь раз больше, чем в GTA 5.

Активностей на этих огромных просторах хватает с избытком: от погонь на множестве видов транспортных средств до штурмов вражеских баз. Дополняется все безумной физикой, позволяющей реализовывать самые сумасшедшие трюки с помощью крюка, парашюта и вингсьюта. Одним словом, все для приятного отпуска.

Assassin's Creed Odyssey

Французов из Ubisoft можно критиковать за многое. Однако нельзя отрицать того, что они умеют создавать масштабные и интересные открытые миры, способные затянуть на десятки и сотни часов. Особенно выделяется Assassin's Creed Odyssey, отправившая геймеров в Древнюю Грецию.