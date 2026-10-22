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UNIVERSE by FISSURE стартовал с участием Team Spirit и PARIVISION — команды разыграют $ 250 тысяч

Полина Вишнякова
Анонс группового этапа PARI UNIVERSE.
Фото Социальные сети FISSURE.

22 октября стартовал турнир PARI UNIVERSE by FISSURE по Dota 2 с призовым фондом $ 250 тыс. Соревнование пройдет в онлайн-формате и завершится 1 ноября.

В чемпионате примут участие десять коллективов: 1w Team, Astra Invicta, BetBoom Team, GamerLegion, OG, PARIVISION, Team Liquid, Team Spirit, Team Yandex и LEGION.

На групповом этапе команды разделены на две группы по пять участников. Восьмерка лучших пройдет в плей-офф, который состоится с 28 октября по 1 ноября. Решающая стадия пройдет по системе double-elimination, а гранд-финал — в формате best-of-5.

UNIVERSE by FISSURE станет девятым турниром серии. Победителем предыдущего чемпионата стала Aurora, которая обыграла Team Spirit в финале со счетом 3:2.

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