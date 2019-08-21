Жиго и Зе Луиш попали в команду недели FIFA 19
20:07
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после матча 6-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) попал в команду недели симулятора FIFA 19, информирует официальный Twitter EA Sports.
25-летний Жиго отметился дублем в матче «Спартак» — ЦСКА. Футболист получил улучшенную карточку с рейтингом 81 для режима Ultimate Team.
Бывший форвард «Спартака», игрок «Порту» Зе Луиш также попал в команду недели. Его рейтинг составляет 82.
Cohade won't be in #TOTW twice ? Dario Tadic is the 23rd player in the team. pic.twitter.com/eHaAEbDi4C— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 21, 2019
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи