Жиго и Зе Луиш попали в команду недели FIFA 19

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после матча 6-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) попал в команду недели симулятора FIFA 19, информирует официальный Twitter EA Sports.

25-летний Жиго отметился дублем в матче «Спартак» — ЦСКА. Футболист получил улучшенную карточку с рейтингом 81 для режима Ultimate Team.

Бывший форвард «Спартака», игрок «Порту» Зе Луиш также попал в команду недели. Его рейтинг составляет 82.