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Жиго и Зе Луиш попали в команду недели FIFA 19

20:07
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго после матча 6-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) попал в команду недели симулятора FIFA 19, информирует официальный Twitter EA Sports.

25-летний Жиго отметился дублем в матче «Спартак» — ЦСКА. Футболист получил улучшенную карточку с рейтингом 81 для режима Ultimate Team.

Бывший форвард «Спартака», игрок «Порту» Зе Луиш также попал в команду недели. Его рейтинг составляет 82.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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