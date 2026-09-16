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Новая RPG Aniimo вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series — отзывы игроков оказались смешанными

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер Aniimo.
Фото Rutube

Разработчики из Pawprint Studio выпустили условно-бесплатную игру Aniimo на PC, PlayStation 5 и Xbox Series — она доступна в России с текстовым переводом на русский. Ожидается, что игра выйдет и на мобильные устройства уже 23 сентября.

Aniimo — ролевая игра нового поколения с открытым миром и коллекционированием существ. В Steam ее одновременно запустили 101 717 игроков, и она получила более 800 обзоров. Однако сейчас ее рекомендуют только 49 процентов пользователей, а рейтинг задержался на отметке «смешанный».

Aniimo хвалят за атмосферу и «вайбы» Palworld, Infinity Nikki и Genshin Impact. В негативных обзорах критикуют технические проблемы и агрессивную монетизацию.

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