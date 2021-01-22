В День студента пройдет онлайн-жеребьевка Московской Студенческой Киберспортивной Лиги
16:15
25 января в рамках «Московского дня студента 2021» пройдет жеребьевка одиннадцатого сезона Московской Студенческой Киберспортивной Лиги. В этом году МСКЛ организована АНО «Московский спорт» и при поддержке Департамента спорта города Москвы.
Мероприятие начнется в 13.00 и будет включать в себя жеребьевку МСКЛ (по дисциплинам FIFA 21, League of Legends, Clash Royale, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Dota 2, Hearthstone), косплей, шоу-матчи по League of Legends, CS:GO и Dota 2, проведение конкурса репостов.
Трансляция пройдет в группе МСКЛ в социальной сети ВКонтакте.
Московская Студенческая Киберспортивная Лига проводится с 2012 года. Это первая в России межвузовская лига по компьютерному спорту.
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