В День студента пройдет онлайн-жеребьевка Московской Студенческой Киберспортивной Лиги

25 января в рамках «Московского дня студента 2021» пройдет жеребьевка одиннадцатого сезона Московской Студенческой Киберспортивной Лиги. В этом году МСКЛ организована АНО «Московский спорт» и при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Мероприятие начнется в 13.00 и будет включать в себя жеребьевку МСКЛ (по дисциплинам FIFA 21, League of Legends, Clash Royale, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Dota 2, Hearthstone), косплей, шоу-матчи по League of Legends, CS:GO и Dota 2, проведение конкурса репостов.

Трансляция пройдет в группе МСКЛ в социальной сети ВКонтакте.

Московская Студенческая Киберспортивная Лига проводится с 2012 года. Это первая в России межвузовская лига по компьютерному спорту.