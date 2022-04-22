РКН ограничил доступ к сайту S.T.A.L.K.E.R. 2 в России

Роскомнадзор заблокировал доступ к официальному сайту S.T.A.L.K.E.R. 2 пользователям из России. Запрет вступил в силу 22 апреля. Основанием послужило требование Генпрокуратуры РФ от 24 февраля 2022 года № 27-31-2020/Ид2145-22 по статье 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ.

Судя по реестру запрещенных ресурсов, решение о блокировке сайта было принято еще 18 апреля.

Ранее по ней же под блокировку попал сайт украинской студии GSC Game World, известной по сериям «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R.

В начале марта GSC Game World объявила о приостановке разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 и прекратила продажу всех своих игр в России в онлайн и физическом формате.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — возвращение легендарной серии от GSC Game World: один из самых больших открытых миров с масштабной, нелинейной историей. Игра выйдет одновременно на PC и Xbox series X/S.