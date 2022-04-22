Team Spirit проиграла Sinners Esports на PGL Major Antwerp 2022

Team Spirit уступила Sinners Esports в третьем раунде в матче PGL Major Antwerp 2022: European RMR B по CS:GO. Результат встречи на Nuke — 6:16.

В параллельной встрече ENCE победила HEET на Ancient со счетом 16:8.

На данный момент, лидерство в турнирной таблице удерживает команда Astralis, вторыми идут Copenhagen Flames и замыкает тройку лидеров российская команда Gambit Esports. Ситуация может изменится в ближайшее время, потому как Игровой день продолжат матчи Gambit Esports — Astralis и Sangal Esports — ASG.

Второй турнир RMR для Европы проходит с 21 по 24 апреля в Бухаресте (Румыния). Команды разыгрывают 85 тысяч долларов и слоты в разных стадиях мейджора.