Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 14:46

Team Spirit проиграла Sinners Esports на PGL Major Antwerp 2022

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
PGL Major Antwerp 2022.

Team Spirit уступила Sinners Esports в третьем раунде в матче PGL Major Antwerp 2022: European RMR B по CS:GO. Результат встречи на Nuke — 6:16.

В параллельной встрече ENCE победила HEET на Ancient со счетом 16:8.

На данный момент, лидерство в турнирной таблице удерживает команда Astralis, вторыми идут Copenhagen Flames и замыкает тройку лидеров российская команда Gambit Esports. Ситуация может изменится в ближайшее время, потому как Игровой день продолжат матчи Gambit Esports — Astralis и Sangal Esports — ASG.

Второй турнир RMR для Европы проходит с 21 по 24 апреля в Бухаресте (Румыния). Команды разыгрывают 85 тысяч долларов и слоты в разных стадиях мейджора.

0
Читайте также
Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?
Ирина Слуцкая: «Наша задача прокладывать невидимую нить от начальной подготовки до олимпийских звезд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макрон предложил провести The International 2024 по Dota 2 во Франции

Российским киберспортсменам предложили предоставить отсрочку от армии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости