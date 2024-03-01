Весна богата на релизы — какие игры выйдут в марте 2024 года

Март будет полон релизов как полноценных AAA-проектов, так и небольших, но интересных проектов.

The Outlast Trials

Так, пятого марта из открытого доступа выйдет The Outlast Trials — кооперативный хоррор, в котором игрокам предстоит объединиться против злобных противников и выйти живыми с поля экспериментов.

Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

WWE 2K24

8 марта любители рестлинга смогут приобрести новенькую WWE 2K24. Игрокам обещают широкий ростер из 200 легендарных бойцов, множество ударов и приемов, богатый кастомизатор и кучу веселья.

Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Star Wars Battlefront Classic Collection

14 марта любители классической Star Wars Battlefront вновь смогут окунуться в мир звездных сражений, ведь выходит переиздание шутера от Electronic Arts.

Игрокам обещают не только аутентичный игровой опыт, но и дополнительные карты на ряду с несколькими играбельными персонажами. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch.

Horizon: Forbidden West (релиз на ПК)

21 марта пользователи ПК смогут пощупать бывший эксклюзив для PlayStation. Как и предыдущая игра, Horizon Forbidden West представляет собой Action/RPG с видом от третьего лица. Игрок управляет молодой охотницей по имени Элой в постапокалиптическом мире, населенном механическими машинами.

Геймерам обещают красивую историю, затягивающую на долгие часы.

Dragon's Dogma 2

Спустя 12 лет Capcom наконец выпускает сиквел полюбившейся Dragon's Dogma. Геймеры смогут окунуться в богатую подробностями фентези историю на десятки часов. Игроки смогут выбрать себе класс, оружие и членов своего отряда.

Кто знает, возможно мы наконец-то получим достойную игру в немного застоявшемся жанре. Dragon's Dogma 2 выйдет на PS5, ПК и Xbox Serie 22 марта.