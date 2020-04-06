Команда Смолова победила состав Зинченко в матче по CS:GO
19:30
В шоу-матче по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) команда форварда «Сельты» Федора Смолова обыграла состав защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко со счетом 2:0.
Команды провели две игры: первая — на карте Dust2 (16:12), вторая — на Mirage (16:10 ).
За команду Смолова играли: Вячеслав Кротов («Уфа»), Игорь Безденежных («Чайка»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив») и Евгений Марков («Рубин»).
Состав соперников: Зинченко, Василий Кравец («Луго»), Артем Ярмолицкий («Химик-Арсенал»), Александр Зубков и Женя Осадчук.
В команде Смолова самая высокая точность попаданий в голову — у Жемалетдинова — 63 %. У Смолова — 36 %.
Рифат Жемалетдинов сделал больше всех попаданий в голову — 63 %. Фото twitch.tv
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