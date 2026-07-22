Team Spirit начала EWC 2026 по MLBB с сухой победы над IGNITE

Team Spirit обыграла IGNITE Gaming в стартовом матче групповой стадии MLBB Mid Season Cup 2026 по Mobile Legends: Bang Bang от MOONTON Games. Встреча завершилась со счетом 2:0.

На первой карте Team Spirit потребовалось 13 минут, чтобы разрушить базу соперника. Вторая игра получилась более продолжительной и завершилась через 22 минуты и 42 секунды.

Трофей MLBB на EWC 2026. Фото Esports World Cup

Благодаря победе Team Spirit вышла в полуфинал верхней сетки группы А, где встретится с Team Vamos. IGNITE Gaming после поражения опустилась в нижнюю сетку.

В других стартовых матчах группы А Team Vamos победила Team Falcons, Team Falcons PH оказалась сильнее Guangzhou Gaming, а Bigetron by Vitality обыграла True Rippers. Все встречи закончились со счетом 2:0.

MLBB Mid Season Cup 2026 проходит в Париже с 22 июля по 1 августа в рамках Esports World Cup. В соревновании участвуют 16 команд, которые разыгрывают три миллиона долларов.

Виталий Климов