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Сегодня, 23:19

Из-за хакера, слившего GTA 6, разработчики потеряли миллионы долларов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

В ходе недавнего судебного процесса над юным хакером по имени Арион Кутраж стало известно, сколько именно денег потеряли Rockstar из-за утечки материалов по GTA 6. Адвокаты обвиняемого заявили, что его действия не нанесли никакого ущерба, ведь трейлер игры собрал 150 миллионов просмотров.

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В ответ на это юристы Rockstar заявили, что взлом обошелся студии в 5 миллионов долларов и тысячи человеко-часов работы. Увы, как именно получились эти цифры публике не сообщили.

Источник: DTF
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