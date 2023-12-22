Из-за хакера, слившего GTA 6, разработчики потеряли миллионы долларов

В ходе недавнего судебного процесса над юным хакером по имени Арион Кутраж стало известно, сколько именно денег потеряли Rockstar из-за утечки материалов по GTA 6. Адвокаты обвиняемого заявили, что его действия не нанесли никакого ущерба, ведь трейлер игры собрал 150 миллионов просмотров.

В ответ на это юристы Rockstar заявили, что взлом обошелся студии в 5 миллионов долларов и тысячи человеко-часов работы. Увы, как именно получились эти цифры публике не сообщили.