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Хакер, укравший альфа-версию GTA 6, может не выйти из психиатрической клиники

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Фото из соцсетей Куртажа

Арион Куртаж, 18-летний хакер, стоявший за кражей материалов альфа-версии GTA 6, отправляется проходить лечение в психиатрической больнице.

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Психическое здоровье молодого человека не позволило ему предстать перед судом, но и просто так отпустить его тоже было нельзя — Куртаж не скрывал намерения вернуться к противоправной деятельности при первой же возможности.

Поэтому он был приговорен к принудительному лечению на «неопределенный срок». Это значит, что теоретически он может провести в лечебнице всю жизнь — освобождение зависит от врачей, определяющих, готов ли пациент вернуться в нормальную жизнь.

Источник: Gamesradar
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