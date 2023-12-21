Хакер, укравший альфа-версию GTA 6, может не выйти из психиатрической клиники

Арион Куртаж, 18-летний хакер, стоявший за кражей материалов альфа-версии GTA 6, отправляется проходить лечение в психиатрической больнице.

Психическое здоровье молодого человека не позволило ему предстать перед судом, но и просто так отпустить его тоже было нельзя — Куртаж не скрывал намерения вернуться к противоправной деятельности при первой же возможности.

Поэтому он был приговорен к принудительному лечению на «неопределенный срок». Это значит, что теоретически он может провести в лечебнице всю жизнь — освобождение зависит от врачей, определяющих, готов ли пациент вернуться в нормальную жизнь.