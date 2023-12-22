Вышел глобальный мод для S.T.A.L.K.E.R. — его сравнивают со вторым «Сталкером»
Для S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти вышла глобальная модификация True Stalker. Она предложит игрокам переработанный движок, полностью новый сюжет и оригинальную озвучку с саундтреком.
Изменилась и атмосфера — теперь в Зоне Отчуждения наступило лето.
Некоторые игроки, скептично относящиеся ко второй части игры от GSC, даже называют новый мод «Настоящим вторым Сталкером».
Скачать True Stalker можно по ссылке.
Источник: AP-PRO
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