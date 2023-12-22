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Сегодня, 21:04

Вышел глобальный мод для S.T.A.L.K.E.R. — его сравнивают со вторым «Сталкером»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото GSC/Ap-pro

Для S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти вышла глобальная модификация True Stalker. Она предложит игрокам переработанный движок, полностью новый сюжет и оригинальную озвучку с саундтреком.

Изменилась и атмосфера — теперь в Зоне Отчуждения наступило лето.

Некоторые игроки, скептично относящиеся ко второй части игры от GSC, даже называют новый мод «Настоящим вторым Сталкером».

Pioner. Pioner от российских разработчиков может уделать S.T.A.L.K.E.R. 2 — что показали в новом трейлере

Скачать True Stalker можно по ссылке.

Источник: AP-PRO
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