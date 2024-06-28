Телефон на Андроиде не подключается к Wi-Fi: причины и пути решения

Современные смартфоны невозможно представить без доступа в Интернет.

Когда мобильная сеть сбоит, на выручку приходит Wi-Fi. Однако иногда пользователи сталкиваются с тем, что их смартфон «отказывается» подключаться к беспроводной сети. Разберемся, почему же такое происходит и что с этим делать.

Проблемы с роутером

В первую очередь стоит удостовериться в том, что Wi-Fi в принципе работает. Проверьте, включен ли роутер, горит ли на нем значок Wi-Fi, плотно ли закреплены все кабели и внесена ли абонентская плата. Большинство проблем с устройством решаются его выключением на несколько минут и повторным включением. Также проверьте все провода и заплатите за Интернет.

Программный сбой смартфона

Порой даже на флагманских моделях случаются программные сбои. И одним из последствий такой ошибки может стать то, что устройство не подключается к беспроводной сети. Для исправления ошибки попробуйте отключить на телефоне функцию Wi-Fi на несколько секунд и включить обратно. Если после этого соединение не устанавливается, то перезагрузите смартфон и повторите попытки.

Плохой уровень сигнала

Низкое качество сигнала Wi-Fi также влияет на возможность подключения к беспроводной сети. Подобное случается из-за толстых стен, массивной мебели и прочих препятствий. А еще, возможно, вы просто находитесь далеко от роутера.

Об этом обычно свидетельствуют 1-2 деления на индикаторе Wi-Fi в телефоне, чего может быть недостаточно для качественного соединения. Стоит либо подойти поближе к точке доступа, либо переставить аппарат на другое, более удобное место.

Ошибки в настройках сети

Проблема также может крыться непосредственно в самой Wi-Fi. Чтобы исправить неполадки нужно в телефоне удалить беспроводную сеть и добавить обратно. В «Настройках» перейдите в раздел «Wi-Fi» или «Сеть и интернет», откройте нужный пункт, нажмите на кнопку «Удалить» и подключитесь к ней обратно.

Если этого окажется недостаточно, то можно сбросить сетевые настройки. В «Настройках» гаджета откройте вкладку «Сброс Wi-Fi, мобильной сети и Bluetooth», удалите параметры и вновь попробуйте подключиться.

Введен неправильный пароль

Убедитесь, что при подключении к беспроводной сети был введен правильный пароль. Даже маленькая ошибка или опечатка в одном символе не позволит подсоединиться к Wi-Fi. Современные смартфоны обычно сами уведомляют о подобной ситуации. Заново введите корректный код, а для удобства нажмите на значок глаза и включите отображение пароля в поле ввода.

Вредоносное ПО

Различный вредоносный софт обладает множеством неприятных особенностей. Например, он может намеренно блокировать выход в Интернет или сломать доступ из-за сбитой настройки. Поэтому обязательно стоит проверять смартфон через антивирусное приложение, удалять сомнительные файлы и приложения.

Возможна и обратная ситуация, когда антивирус блокирует соединение с Интернетом. В этом случае запрет обходится простым отключением защитной программы. Но тогда необходимо соблюдать осторожность, ведь шанс подцепить какой-нибудь вирус значительно вырастает.

Исчерпан лимит подключений

Если не получается соединиться к Wi-Fi в общественном месте, то скорее всего точка доступа исчерпала лимит подключений. При таком варианте остается только ждать, пока освободится место, ну или же отправиться на поиски другой сети.

На смартфоне отключен модуль Wi-Fi

Иногда в спешке пользователи могут отключить модуль Wi-Fi или включить режим полета. Об этом они благополучно забывают и вспоминают только тогда, когда не получается установить соединение с Интернетом.

Решение у проблемы простое: нужно открыть «Настройки», перейти либо во вкладку «Сеть и интернет» (либо «Wi-Fi») и переключить тумблер в рабочее положение. Режим полета отключается схожим образом в «Настройках» устройства. Также можно опустить верхнюю шторку на экране и нажать на значок самолета.

Не завершен процесс подключения к сети

Некоторые общественные сети при подключении требуют пройти дополнительную аутентификацию на специальной странице. Обычно она загружается после нажатия на кнопку «Подключиться». Однако пользователи по незнанию могут закрыть ее, тем самым прервав процесс соединения.

При таком случае нужно открыть настройки гаджета, перейти во вкладку Wi-Fi, открыть нужную сеть и внизу нажать кнопку «Удалить». После этого заново подключитесь к сети Интернет, дождитесь открытия проверочной страницы и выполните требуемые действия.

Неправильно установлена дата и время

Иногда причина неудачного коннекта может крыться в том, что в роутере и смартфоне неправильно установлено дата и время. Чтобы исправить ошибку в адресной строке браузера, введите IP-адрес устройства и исправьте некорректные настройки. Аналогичные действия необходимо проделать и на телефоне.

Включен прокси-сервер

В некоторых случаях ошибки при соединении к беспроводной сети могут быть связаны с включенным прокси-сервером. Чтобы проверить так это или нет, откройте параметры Wi-Fi и в пункте «Прокси» установите значение «Нет».

Как включить автоматическое подключение к Wi-Fi

Чтобы смартфон автоматически подключался к Wi-Fi, в «Настройках» перейдите в раздел «Wi-Fi», открыть сеть и включить функцию переключением тумблера.