Футуризм по-китайски: лучшие смартфоны от Tecno
Китайская компания Tecno крепко расположилась в сегменте бюджетных смартфонов. Это неудивительно, ведь их устройства выделяются не только хорошими характеристиками, но и стильным дизайном, давно ставшим фирменной чертой. Собрали десять лучших смартфонов от данного бренда.
1. Tecno Pova Neo 3
Экран: диагональ 6,82, 1640x720, IPS, 90 Гц
Процессор: MediaTek Helio G85
Память: 8 Гб / 128 Гб
Камеры: 8 Мп / 16+2 Мп
Батарея: 7000 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 11 500 рублей
Плюсы: отличная автономность, богатая комплектация, хорошая производительность для ультрабюджетника.
Минусы: плохая эргономика смартфона, дисплею не хватает четкости, нет оптической стабилизации, медленная зарядка.
Tecno Pova Neo 3 — качественный смартфон для ультрабюджетного сегмента. Аппарат высоко котируется из-за IPS-экрана, проверенного процессора MediaTek Helio G85, неплохих камер, вместительного хранилища, сканера отпечатка пальцев, 3.5-мм миниджека для наушников, NFC-модуля и отдельного слота microSD.
Но главное достоинство Neo 3 кроется в емкой батарее на целых 7000 мАч. Если его постоянно не подвергать высоким нагрузкам, то заряда с легкостью хватает на целый день. Ну и добивается все фирменным футуристичным дизайном с матовым задником. Отличный вариант для тех, кому нужен только базовый функционал, без всяких дополнительных наворотов.
2. Tecno Pova 6 Neo
Экран: диагональ 6,8, 2460x1080, IPS, 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 8 Мп / 50+0,08 Мп
Батарея: 7000 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 19 000 рублей
Плюсы: шикарная автономность, яркий дисплей, хорошая производительность.
Минусы: большие размеры, камеры могли быть получше.
Крутой бюджетник для людей, которым в первую очередь важен большой запас автономности. Долгое время работы без зарядки обеспечивается батареей на 7000 mAh, а если она сядет, то поможет быстрая зарядка на 33 Вт. Благодаря этому о поиске розетки можно забыть на пару дней.
Но гаджет выделяется не только вместительным аккумулятором, но и приличной начинкой. Тут и приятный IPS-экран с разрешением Full HD+, и мощный процессор MediaTek Helio G99 Ultimate, и неплохой набор камер, и стереодинамики, и 3.5-мм миниджек для наушников, и защита от влаги IP53. Всего этого добра хватает даже на то, чтобы запускать приличные игры на высоких и средних настройках.
3. Tecno Pova 5 Pro 5G
Экран: диагональ 6,8, 2460x1080, IPS, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 6080
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 16 Мп / 50+0.08 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 19 800 рублей
Плюсы: хорошая производительность, сверхбыстрая зарядка, стильный дизайн.
Минусы: скромные фотовозможности, большие габариты, тяжелый вес.
Еще один достойнейший бюджетник от Tecno, подходящий и для зависания в интернете, и для гейминга. Аппарат представляет собой сплав стильного дизайна, плавного IPS-дисплея, быстрого процессора, неплохой автономности.
Футуристичности придает LED-подсветка. Ее можно использовать в качестве индикатора для уведомлений или состояния зарядки. Ну и стоит отметить сверхбыструю зарядку на целых 68 Вт. Все это в сумме превращается в сбалансированный смартфон, подходящий для самых разных задач.
4. Tecno Camon 30
Экран: диагональ 6,8, 2436x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate
Память: 12 Гб / 256 Гб
Камеры: 50 Мп / 50+2+0.08 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: стекло
Цена: от 20 000 рублей
Плюсы: хорошая автономность, быстрая зарядка, сбалансированные характеристики, отличная комплектация.
Минусы: нет влагозащиты.
Одна из самых удачных моделей китайского бренда, ведь Tecno Camon 30 — это практически идеальное соотношение цены и качества. За очень приятный ценник пользователи получают крайне сбалансированное устройство со всем необходимым: ярким экраном, хорошей производительностью, приличным набором камер и солидной автономностью.
На 120-герцовом AMOLED-дисплее комфортно читать сообщения и смотреть видео. Мощный чип обеспечивает шуструю работу даже при высоких нагрузках. А любителей фото- и видеосъемки порадует оптика с автофокусом, оптическим стабилизатором и двойной LED-вспышкой. Дополнительно прилагаются NFC-модуль, отдельный слот для microSD, ИК-порт и 3.5-мм миниджек.
5. Tecno Spark 20 Pro+
Экран: диагональ 6,78, 2436x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 32 Мп / 108+2+0.08 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 21 000 рублей
Плюсы: хорошая производительность, яркий экран, шикарный дизайн.
Минусы: нет оптической стабилизации изображения.
Премиальная модель радует не только шикарным внешним видом, но и приятными характеристиками. На фоне других недорогих смартфонов Tecno Spark 20 Pro+ выделяется весьма сбалансированным железом, крутой оптикой, высокой производительностью и приличным запасом автономности.
Яркий 120-герцовый изогнутый AMOLED-дисплей поддерживает разрешение Full HD+. Благодаря мощному процессору MediaTek Helio G99 Ultimate устройство с легкостью справляется как с повседневными задачами, так и с мобильным геймингом. Селфи-камера и блок на 108+2+0.08 Мп позволяют делать классные фото и видео в 2K-разрешении. Отличный вариант за небольшие деньги.
6. Tecno Pova 6 Pro
Экран: диагональ 6,8, 2436x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 6080
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 32 Мп / 108+2+0.08 Мп
Батарея: 6000 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 24 000 рублей
Плюсы: хорошая производительность, отличный дизайн, быстрая зарядка.
Минусы: нет оптической стабилизации, не поддерживает съемку в 4K-разрешении, нет оптического зума, не вывозит требовательные игры.
Смартфон Tecno Pova 6 Pro позиционировалось как геймерское устройство, подкрепляя слова процессором Dimensity 6080. Но не стоит верить рекламе: его мощности не хватает для действительно требовательных тайтлов. Но во всем остальном гаджет получился действительно достойнешим.
Яркий экран, плавная и шустрая работа системы, хорошая автономность, поддержка быстрой зарядки, приличные камеры — всех этих фишек с запасом хватает для комфортного пользования. И вся эта красота вложена в стильный корпус с шикарным дизайном со светодиодной подсветкой на задней панели. Это крепкий середняк с неправильным позиционированием.
7. Tecno Camon 20 Pro 5G
Экран: диагональ 6,7, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 8050
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 32 Мп / 64+2+2 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: керамика, кожа, стекло
Цена: от 25 000 рублей
Плюсы: сбалансированное железо, быстрая зарядка, интересный дизайн.
Минусы: нет ультраширокоугольного объектива, плохо снимает в темноте.
Смартфон для тех, кто ценит сбалансированность характеристик. Бюджетник оснащен всем самым необходимым: ярким 120-герцовым AMOLED-экраном с поддержкой Always-On Display, крепким процессором, приличным аккумулятором, емким хранилищем на 256 Гб, достойной оптикой с оптостабом.
Остальные достоинства также стандартные: NFC-модуль, стереодинамики, 3.5-мм миниджек, быстрая 33-ваттная зарядка, отдельный слот microSD. Мощности гаджета хватает не только для просмотра видеороликов или листания соцсетей, но и для прохождения даже требовательных игр. Однозначный топ за свои деньги.
8. Tecno Phantom X2 Pro
Экран: диагональ 6,8, 2400x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 9000
Память: 12 Гб / 256 Гб
Камеры: 32 Мп / 50+50+13 Мп
Батарея: 5160 мАч
Материал корпуса: пластик
Цена: от 45 000 рублей
Плюсы: приятный дисплей, хорошая производительность.
Минусы: нет оптической стабилизации, один динамик, отсутствует влагозащита.
Флагманский смартфон, который собрал в себе все достоинства бренда: стильный дизайн, хорошую оптику и мощное железо. Крутой AMOLED-экран полностью исключает проблемы с ШИМом, а также обеспечивает плавность анимаций и комфортное использование даже в супер яркие солнечные дни.
На высоте и производительность. Мощнейший чип с легкостью справляется с высокими нагрузками, позволяя наслаждаться ААА-геймингом без перегрева. Благодаря крутому набору камер и сопутствующих функций не подводят и фотовозможности. Модель сполна оправдывает высокий для бренда ценник.
9. Tecno Phantom V Flip
Экран: диагональ 6,9, 2640x1080, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 8050
Память: 8 Гб / 256 Гб
Камеры: 32 Мп / 64+13 Мп
Батарея: 4000 мАч
Материал корпуса: металл
Цена: от 45 000 рублей
Плюсы: два крутых дисплея, хорошие фотовозможности, шикарный дизайн.
Минусы: нет влагозащиты, нет мини-джека, отсутствует оптическая стабилизация, довольно заметная складка на экране.
Да, Tecno добралась и до раскладных смартфонов. И Phantom V Flip щеголяет не только любопытной концепцией, но и крутой начинкой. В первую очередь стоит отметить два отличнейших AMOLED-экрана с разрешением Full HD+. Благодаря этому просмотр сериала или чтение новостей будет только в радость.
У аппарата широкий спектр фотовозможностей, обеспечиваемый хорошим набором камер с поддержкой LED-вспышки и съемки 2K-видео. Неплохой процессор гарантирует плавную работу даже во время активного гейминга. Небольшая емкость батареи нисколько не сказывается на длительности времени работы. Отличный вариант для тех, кто хочет выделяться из толпы.
10. Tecno Camon 30 Premier 5G
Экран: диагональ 6,8, 2780x1264, AMOLED, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 8200 Ultimate
Память: 12 Гб / 512 Гб
Камеры: 50 Мп / 50+50+50 Мп
Батарея: 5000 мАч
Материал корпуса: кожа, металл
Цена: от 54 000 рублей
Плюсы: хорошая производительность, отличная камера.
Минусы: слабая ночная съемка.
Мощнейший камерофон, ни в чем не уступающий лидерам рынка. Любителей фото- и видеосъемок порадуют фронталка на 50 Мп и три модуля с оптическим стабилизатором и 3-кратным оптическим зумом на те же самые 50 Мп. Дополнительно выдавать отличные снимки помогает фирменный алгоритм вычислительной фотографии Tecno PolarAce.
Также не подводят и остальные параметры. У телефона приятный LTPO AMOLED-дисплей, мощный чип MediaTek Dimensity 8200 Ultra, 12 Гб оперативной и 512 внутренней памяти. Быстрая зарядка дополняет неплохую автономность. Нашлось место и для плюшек поменьше: влагозащиты IP54, стереодинамиков и NFC-модуля.