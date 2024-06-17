Hamster Kombat — развод для наивных? 5 причин, почему это так

Верить или не верить? Вот в чем вопрос...

Hamster Kombat — кликер, созданный на основе Telegram-бота, который обещает игрокам возможность заработать на токенах $HMSTR. Игроки зарабатывают виртуальные монеты, нажимая на нарисованного хомяка, с надеждой, что эти монеты позже можно будет обменять на реальные деньги.

Количество пользователей незамысловатого симулятора перевалило за 150 миллионов, соцсети проекта переполнены подписчиками, а каждый второй гуглит комбо карты хомяка каждый день. Тем не менее, игра, а главное возможность на ней заработать, вызывает множество вопросов и подозрений. Давайте рассмотрим пять причин, почему хомячье приложение может оказаться скамом.

1. Создатели проекта неизвестны

О разработчиках Hamster Kombat практически ничего неизвестно. Анонимность команды вызывает серьезные подозрения, ведь без информации о создателях трудно оценить их намерения. После фурора, который произвел в мире криптопроектов Notcoin, создатели тысяч кликеров засыпали игроков обещаниями.

Мол, если Notcoin раздал токены, прошел листинг, вышел на биржу и действительно помог игрокам заработать, то и у них получится. Но за Notcoin стояли конкретные люди, которые до сих пор дают интервью насчет будущего своей монеты, то информация о фаундерах Hamster Kombat покрыта тайной.

Недавно стало известно, что, по данным издания The Bell, к созданию игры Hamster Kombat причастн основатель сервиса CarPrice Эдуард Гуринович.

При этом давно ходят слухи о причастности и Павла Дурова к Hamster Kombat. Но более вероятно, что создатель Telegram только предоставляет мессенджер Telegram и блокчейн TON, привлекая внимание новой аудитории к своему продукту и стимулируя создавать кошельки TON непосредственно на своей площадке.

2. Постоянные переносы дат листинга

Даты листинга токенов $HMSTR на бирже постоянно переносятся. Согласно дорожной карте Hamster Kombat, это должно было случиться еще в прошлом месяце или, как минимум, в июне. Но дата все еще не назначена.

Это может свидетельствовать о том, что у проекта нет реальных планов по выводу токенов на рынок, или что команда просто не справляется с обещаниями. Такое поведение снижает доверие к проекту и вероятность получения прибыли.

Также подозрения могут вызвать заявления создателей, что даже после проведения листинга внутри приложения не исчезнет возможность фарма валюты. Подобное решение может негативно сказаться на стоимости монеты. Если, конечно, цель этого высказывания — не просто привлечение внимания. Ведь авторы проекта Notcoin после выхода на криптобиржи отказались от схожей опции.

3. Малый шанс на прибыль

Hamster Kombat заявил о 150 миллионах пользователей, что вызывает сомнения относительно возможности заработка. Чтобы каждый получил хотя бы $ 10, проекту нужно 1,5 миллиарда долларов, что маловероятно без крупных спонсоров. А вероятность выручить $ 100 или $ 1000 на человека звучат совсем нереально.

Разработчики утверждают, что аирдроп растянется на время, что делает возможные выплаты очень маленькими: «Токен хомяка будет похож на биткойн: у него не будет единовременно большого падения, а будет постепенный «майнинг».

Основная аудитория проекта — СНГ, Африка и Азия, что также снижает вероятность значительных выплат. Большинство участников, скорее всего, не смогут получить значительных доходов, так как наибольшая выгода будет сконцентрирована лишь у немногих игроков.

4. Пампинг монеты

Сильный маркетинговый ажиотаж вокруг токенов $HMSTR создает искусственный спрос. В результате цены на монету могут сильно завышаться, что привлечет множество наивных инвесторов, которые захотят ей обладать.

Однако, как только цена достигнет пика, разработчики или крупные держатели могут продать все свои капиталы разом, обрушив курс и заперев в $HMSTR огромное количество людей, которые покупали монетки уже на реальные деньги.

5. Продажа рекламы

Основная цель многих подобных проектов — набрать сотни тысяч пользователей в свои социальные сети, чтобы затем зарабатывать на рекламе. Это стратегия, направленная на создание ажиотажа и привлечение массовой аудитории, но не на предоставление реальной ценности пользователям.

Миллионы подписчиков могут быть выгодными для создателей приложения, но для пользователей это означает, что они лишь становятся инструментом для увеличения доходов через рекламные каналы.

Косвенное подтверждение этому можно увидеть в сегментации аудитории: в основном Telegram-канале Hamster Kombat создатели активно сподвигают пользователей подписаться на региональные группы. Сейчас их 10, и в русскоязычном комьюнити уже почти 110 тысяч участников — продавать рекламу на конкретные страны удобнее, верно?

Хотя Hamster Kombat может показаться привлекательным способом заработка, важно быть осторожным и критически оценивать все риски. Стоят ли ваше время и все приложенные усилия гипотетическому заработку в пару долларов?