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Сегодня, 19:15

Новые iPad Pro и iPad Air — что показали на презентации Apple 7 мая

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото digit.in/news/general/apple-ipad-pro-and-ipad-air-could-see-big-upgrades-next-year-all-you-need-to-know.html
Новые планшеты от Apple стали тоньше, мощнее и обзавелись продвинутой периферией.

Сегодня, 7 мая, состоялась презентация Apple Let Losse, на которой, как и ожидалось, были представлены новые модели iPad.

iPad Air

Впервые Apple представила iPad Air в размере 13 дюймов. Впрочем, покупать такой большой плашет необязательно — показали и 11-дюймовую версию. Оба устройства доступны в четырех расцветках: золотой, черный, голубой и розовый. Объем памяти начинается с 128 гигабайт и заканчивается на 1 терабайте.

Главная «фишка» нового iPad Air — обновленный процессор M2, производительность которого повысилась почти на 50% в сравнении с чипом М1. Apple особенно упирает на то, что с M2 играть в «тяжелые» игры вроде Assassin's Creed Mirage станет еще приятнее. Кроме того, поменялось расположение камеры и получили улучшения отдельные детали — например, динамики.

Предзаказать новые iPad Air можно уже сегодня, а отправлять их начнут на следующей неделе — как и в случае с остальными показанными устройствами. 13-дюймовая версия обойдется в 799 долларов, 11-дюймовая — 599 долларов.

iPad Pro

Но гвоздем программы, конечно, стали новые iPad Pro.

Очередное «впервые» — раньше iPad с OLED-экраном не выпускали, а это значит, что уже скоро счастливые владельцы новых планшетов смогут насладиться высокой контрастностью и насыщенным черным цветом.

Кроме того, впервые же в iPad появился новейший процессор M4. Основная особенность M4 — оптимизация для работы с искусственным интеллектом Neural Engine, но только ей все не ограничивается. Утверждается, что планшеты с этим чипом работают до четырех раз быстрее, чем устройства предыдущего поколения.

А еще обязательно стоит обратить внимание на корпус, толщина которого составляет всего 5,3 миллиметра — абсолютный рекорд для линейки iPad.

Цена 11-дюймовой версии — 999 долларов, 13-дюймовой — 1299 долларов. Доступные объемы памяти — с 256 гигабайтов до 2 терабайтов.

Magic Keyboard и Magic Pencil

Не забыли в Apple и об аксессуарах для новеньких планшетов. Клавиатура Magic Keyboard похудела, стала тоньше и обзавелась алюминиевым корпусом с подставкой. Также появились адаптивный трек-пад в духе MacBook и удобная строка быстрого доступа. Стоит Maigc Keyboard от 299 до 349 долларов — в зависимости от диагонали планшета, с которым она будет работать.

В случае стилуса Apple Pencil Pro основными новшествами стали тактильный датчик и гироскоп, благодаря которым заметно выросла точность работы. Для самых рассеяных появилась и функция поиска потерянного стилуса — сложно представить, сколько времени это сэкономит. Цена — 129 долларов.

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