Xiaomi покорила россиян — названы самые популярные смартфоны в стране
Появился рейтинг самых востребованных среди россиян смартфонов по версии AliExpress СНГ. Почти все устройства в списке оказались от Xiaomi или ее дочернего бренда POCO — именно их покупатели из России заказывали чаще всего в 2024 году.
В рейтинге есть устройства почти на любой кошелек: от самого дешевого POCO M6 Pro за 16 тыс. рублей до OnePlus 12 — последний можно найти на AliExpress за 70 с небольшим тыс. рублей. Помимо Xiaomi и OnePlus, среди лидеров продаж можно увидеть 2 модели realme.
10 самых продаваемых смартфонов среди россиян
POCO X6 Pro
POCO X6
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Xiaomi Redmi Note 13 Pro +
POCO F6
realme GT6
OnePlus 12
realme 12 Pro +
Xiaomi Mi 13
POCO M6 Pro
Источник: Lenta.ru
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