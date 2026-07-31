CyberPRO
Гаджеты
Уведомления
Главная
CyberPRO
Гаджеты

31 июля, 21:28

Протесты не помогли — Sony продолжит отказ от дисков PlayStation

Sony PlayStation 5 с разборным дисководом.
Фото Sony Interactive Entertainment

Sony продолжит реализацию плана по прекращению производства физических дисков для новых игр на PlayStation. Финансовый директор компании Лин Тао заявила, что руководство учитывает негативную реакцию сообщества, однако не намерено менять принятое решение.

Распространяемый постер кампании Save Physical Games / Don't Kill the Disc.Игроки отключат PlayStation на неделю в знак протеста против Sony

Производство дисковых версий всех новых игр для консолей PlayStation завершится в январе 2028 года. После этого свежие релизы будут продаваться через PlayStation Store и другие магазины только в цифровом формате. Изменения не затронут проекты, вышедшие на физических носителях до установленного срока.

По словам Тао, Sony долго изучала переход к цифровому распространению и объявила о нем за полтора года до вступления новых правил в силу. Главной причиной решения компания называет общую цифровизацию развлекательного контента и изменение предпочтений покупателей.

Финансовый директор признала, что физические издания связаны с важными воспоминаниями игроков и имеют для них эмоциональную ценность. При этом Sony сосредоточится не на сохранении дисков, а на поиске новых способов взаимодействия с аудиторией в будущей цифровой экосистеме.

После января 2028 года издатели смогут заказывать дополнительные тиражи дисков для уже выпущенных игр. Для новых проектов Sony планирует предложить розничные коробочные издания с кодами на загрузку вместо физического носителя.

Решение вызвало критику игроков, коллекционеров и представителей розничной торговли. Петиция с требованием сохранить физические издания за первую неделю собрала более 165 тысяч подписей. Ее авторы отмечали, что диски можно перепродавать, обменивать, передавать другим людям и сохранять независимо от работы цифровых сервисов.

Виталий Климов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Шварца уже сравнивают с Карпиным, а увольнение Гусева называют ошибкой. Что произошло после поражения «Динамо» Москва от «Балтики»
Трофимов и Румянцева стали бронзовыми призерами ЧЕ в технической программе дуэтов в миксте
Что произошло за ночь 3 августа. Главное
Меркель призналась пранкерам Вовану и Лексусу в фиктивности Минских соглашений
Россиянка Жовнер стала чемпионкой Европы по академической гребле
Китайские ученые предложили уничтожать опасные астероиды ядерной бомбой
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 2 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 2 августа
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Наталья Кудрева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Наталья Кудрева
«Динамо» отпускает Максима Мамина
«Динамо» отпускает Максима Мамина
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Авангард» подписал русского канадца
«Авангард» подписал русского канадца
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Игромир на Кинопоиске: к приложению на ТВ теперь можно подключить геймпад и играть в видеоигры из Steam

Xbox снова подорожала — Series X теперь стоит до 800 долларов
Новости
RSS RSS
Все новости