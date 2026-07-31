Протесты не помогли — Sony продолжит отказ от дисков PlayStation

Sony продолжит реализацию плана по прекращению производства физических дисков для новых игр на PlayStation. Финансовый директор компании Лин Тао заявила, что руководство учитывает негативную реакцию сообщества, однако не намерено менять принятое решение.

Производство дисковых версий всех новых игр для консолей PlayStation завершится в январе 2028 года. После этого свежие релизы будут продаваться через PlayStation Store и другие магазины только в цифровом формате. Изменения не затронут проекты, вышедшие на физических носителях до установленного срока.

По словам Тао, Sony долго изучала переход к цифровому распространению и объявила о нем за полтора года до вступления новых правил в силу. Главной причиной решения компания называет общую цифровизацию развлекательного контента и изменение предпочтений покупателей.

Финансовый директор признала, что физические издания связаны с важными воспоминаниями игроков и имеют для них эмоциональную ценность. При этом Sony сосредоточится не на сохранении дисков, а на поиске новых способов взаимодействия с аудиторией в будущей цифровой экосистеме.

После января 2028 года издатели смогут заказывать дополнительные тиражи дисков для уже выпущенных игр. Для новых проектов Sony планирует предложить розничные коробочные издания с кодами на загрузку вместо физического носителя.

Решение вызвало критику игроков, коллекционеров и представителей розничной торговли. Петиция с требованием сохранить физические издания за первую неделю собрала более 165 тысяч подписей. Ее авторы отмечали, что диски можно перепродавать, обменивать, передавать другим людям и сохранять независимо от работы цифровых сервисов.

Виталий Климов