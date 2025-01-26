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Сегодня, 20:05

Майним и не паримся: в России построят первые криптосауны

Евгения Воскресенская
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Фото Luxury World Spa

Российская компания Luxury World Spa представила необычный проект — она предложила обогревать сауны и спа-комплексы с помощью... устройств для майнинга криптовалюты. Тепло, которое обычно никак не используется, можно задействовать в бизнесе.

По подсчетам авторов идеи, посещение таких саун обойдется в 2 раза дешевле — даже если желающих попариться будет мало, проект быстро окупится благодаря майнингу биткоина.

Идея заинтересовала китайских инвесторов, а значит, криптобаням в России (и Китае), скорее всего, быть — первые из них должны появиться уже в 2025 году.

Источник: Hi-tech.mail.ru
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