Скоро можно будет поговорить со своей кошкой — в этом поможет искусственный интеллект

В последние годы появляется все больше стартапов, помогающих владельцам животных понимать своих питомцев. Прямо сейчас ученые исследуют выражения и язык тела кошек во время общения с людьми.

По словам исследователей, больше всего в этом помогает искусственный интеллект — благодаря ему можно категоризировать большие объемы данных вроде положения ушей, тональность мяуканья и т. д.

Поэтому в ближайшем будущем проекты вроде Zoolingua смогут превзойти существующие сейчас «переводчики» с языка животных вроде приложения MeowTalk.