Раскрыты лучшие смартфоны до 30 тысяч рублей

Назван топ-7 недорогих смартфонов с хорошими характеристиками — эти гаджеты не стыдно взять с собой или купить в подарок. В подборку попали устройства, которые вышли за последние пару лет и получили высокие оценки от пользователей. Все телефоны можно найти менее, чем за 30 тысяч рублей.

TECNO CAMON 30 — ради камеры

Экран: 6,8 дюйма, AMOLED, 2436x1080, 120 Гц

Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate

Память: 8 Гб оперативной / 256 Гб встроенной

Камеры: 50 Мп + 2 Мп + 0,08 Мп, фронтальная — 50 Мп

Аккумулятор: 5000 мАч

HONOR X9b — для просмотра видео

Экран: 6,78 дюйма, AMOLED, 2652x1200, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen1

Память: 8 Гб оперативной / 256 Гб встроенной

Камеры: 108 Мп + 5 Мп + 2 Мп, фронтальная — 16 Мп

Аккумулятор: 5800 мАч

POCO M6 Pro — для мобильного гейминга

Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2400x1080, 120 Гц

Процессор: MediaTek Helio G99-Ultra

Память: 12 Гб оперативной / 512 Гб встроенной

Камеры: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронтальная — 16 Мп

Аккумулятор: 5000 мАч

Infinix NOTE 40 Pro — быстрый процессор, неплохая камера и яркий экран

Экран: 6,78 дюйма, AMOLED, 2436x1080, 120 Гц

Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate

Память: 8 Гб оперативной / 256 Гб встроенной

Камеры: 108 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронтальная — 32 Мп

Аккумулятор: 5000 мАч

realme 13+ 5G — баланс во всем

Экран: 6,7 дюйма, AMOLED, 2400x1080, 120 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 7300

Память: 12 Гб оперативной / 256 Гб встроенной

Камеры: 50 Мп + 2 Мп, фронтальная — 16 Мп

Аккумулятор: 5000 мАч

Redmi Note 13 Pro 4G — ближайший кокурент realme 13+ 5G

Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2400x1080, 120 Гц

Процессор: MediaTek Helio G99-Ultra

Память: 12 Гб оперативной / 512 Гб встроенной

Камеры: 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронтальная — 16 Мп

Аккумулятор: 5000 мАч

Samsung Galaxy A25 5G — относительно компактный и с отличным набором камер

Экран: 6,5 дюйма, AMOLED, 2340х1080, 120 Гц

Процессор: Samsung Exynos 1280

Память: 6 Гб оперативной / 128 Гб встроенной

Камеры: 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронтальная — 13 Мп

Аккумулятор: 5000 мАч