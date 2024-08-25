Вице-спикер Госдумы о задержании Павла Дурова: «Его нужно вытаскивать»!

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пообещал приложить все усилия для освобождения Павла Дурова. Депутат попросил выступить министра иностранных дел России Сергея Лаврова с призывом к освобождению Дурова.

Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи. Его арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя. При отказе французских властей освободить из-под стражи Дурова предлагаю приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или РФ. При его согласии, конечно.