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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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Павел Дуров.

Павел Дуров предстанет перед судом как гражданин Франции. Основателю Telegram грозит 20 лет тюрьмы.

Павел знал, что его могут задержать во Франции, но все равно полетел частным джетом через Париж. Самолет сел в «Ле-Бурже» для дозаправки, сообщают СМИ.

Помимо терроризма и наркоторговли, Дурова обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Все из-за отказа властям Европейского Союза давать доступы к закрытым сообщениям и каналам в Telegram.

«На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, в отношении которых он не проводил модерации и не сотрудничал с силовиками», — заявляют на французском телеканале TF1.

Павел Дуров. Павел Дуров задержан во Франции
Источник: lenta.ru
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