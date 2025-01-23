Линейка Samsung Galaxy S25 порадует яркими цветами

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Компания Samsung официально представила новую линейку смартфонов Galaxy S25.

Базовые цвета Samsung Galaxy S25, S25+.

Базовые цвета Samsung Galaxy S25 Ultra.

Помимо стандартных оттенков, появятся и эксклюзивные — приобрести такие телефоны будет можно в официальном онлайн-магазине Samsung (ну или у перекупщиков).

Версии S25 и S25+ получат 3 эксклюзивных расцветки: Blueblack (черно-синий), Coralred (кораллово-красный) и Pinkgold (розовое золото). На живом снимке видно, что цвета получились довольно-таки насыщенными.

Фото GSM Arena

Фото GSM Arena

А вот топовый вариант S25 Ultra выйдет в «титановых» эксклюзивных расцветках: Titanium Pinkgold (розовое золото), Titanium Jetblack (графитовый) и Titanium Jadegreen (нефритово-зеленый).

Фото GSM Arena

Фото GSM Arena