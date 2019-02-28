Одноклубник Головина вошел в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Специальную карточку с общим рейтингом 85 OVR получил вратарь "Монако" Даниэль Субашич. 34-летний хорват в матче 27-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (2:0) сохранил ворота в неприкосновенности и отразил пенальти в концовке встречи.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.