Крал и Эден Азар попали в команду недели FIFA 20
Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал включен в команду недели Ultimate Team по версии разработчиков FIFA 20, сообщает официальный Twitter EA Sports.
21-летний Крал забил гол в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с Косово (2:1).
В список игроков недели FIFA также попал нападающий сборной Бельгии и «Реала» Эден Азар, который оформил дубль в ворота России (1:4) в прошедшей игре отбора к Евро-2020.
В команду недели вошли: Криштиану Роналду (сборная Португалии, «Ювентус»), Харри Кейн (сборная Англии, «Тоттенхэм»), Тони Кроос (сборная Германии, «Реал») и многие другие.
That front 3? is pure ???#TOTW will be available at 6PM UK ?#FUT20 | #FIFA20 pic.twitter.com/6HD4R1qaXe— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 20, 2019
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