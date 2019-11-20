Крал и Эден Азар попали в команду недели FIFA 20

Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал включен в команду недели Ultimate Team по версии разработчиков FIFA 20, сообщает официальный Twitter EA Sports.

21-летний Крал забил гол в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с Косово (2:1).

В список игроков недели FIFA также попал нападающий сборной Бельгии и «Реала» Эден Азар, который оформил дубль в ворота России (1:4) в прошедшей игре отбора к Евро-2020.

В команду недели вошли: Криштиану Роналду (сборная Португалии, «Ювентус»), Харри Кейн (сборная Англии, «Тоттенхэм»), Тони Кроос (сборная Германии, «Реал») и многие другие.

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