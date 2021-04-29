Цыганков, Малиновский и Гризманн вошли в новую команду недели FIFA 21

Компания EA Sports представила 31-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн — 90 OVR. В прошлые выходные француз оформил дубль в матче против «Вильярреала» (2:1).

The best from the week that was in club football. #TOTW 31: Now live in #FIFA21.#FUT pic.twitter.com/F8d1J4zDx8 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 28, 2021

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.