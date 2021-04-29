Цыганков, Малиновский и Гризманн вошли в новую команду недели FIFA 21
06:03
Компания EA Sports представила 31-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн — 90 OVR. В прошлые выходные француз оформил дубль в матче против «Вильярреала» (2:1).
Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.
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