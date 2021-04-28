«Наполи» стал партнером разработчика PES

«Наполи» подписал партнерское соглашение с компанией Konami. Она является разработчиком футбольного симулятора eFootball PES.

Начиная с сезона-2022/23 «Наполи» предоставит эксклюзивную лицензию для eFootball PES на визуализацию символики и атрибутов клуба.

Отмечается, что Konami станет официальным партнером спортивного центра «Наполи». С 1 июля 2021 года комплекс будет официально называться «Учебный центр «Наполи» Konami».

Siamo felici di annunciare Konami come nostro nuovo Official Partner a partire dalla prossima stagione!

Benvenuti @officialpes ?

Per maggiori informazioni leggi la news ? https://t.co/DgQcaYVww1 pic.twitter.com/CnFlJFwaI9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 28, 2021

Ранее партнером разработчика стал «Лацио». В игре будет детально проработан домашний стадион команды.