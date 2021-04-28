«Наполи» стал партнером разработчика PES
13:48
«Наполи» подписал партнерское соглашение с компанией Konami. Она является разработчиком футбольного симулятора eFootball PES.
Начиная с сезона-2022/23 «Наполи» предоставит эксклюзивную лицензию для eFootball PES на визуализацию символики и атрибутов клуба.
Отмечается, что Konami станет официальным партнером спортивного центра «Наполи». С 1 июля 2021 года комплекс будет официально называться «Учебный центр «Наполи» Konami».
Ранее партнером разработчика стал «Лацио». В игре будет детально проработан домашний стадион команды.
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