5 августа, 17:35

Virtus.pro не оставила шансов DarkZero и отобралась в плей-офф R6 Siege X at EWC 2025

Алексей Буланов
Dan.
Фото liquipedia

Virtus.pro сокрушила DarkZero во 2-м туре R6 Siege X at EWC 2025. BO1-противостояние на карте Клуб закончилось победой российской команды со счетом 7-1. Этот результат позволил «Медведям» отобраться в плей-офф стадию соревнования. R6 Siege X at Esports World Cup 2025 — один из главных турниров сезона с призовым фондом 2 миллиона долларов, проходящий в Эр-Рияде. Матчи в рамках ивента проводятся с 5 по 8 августа. Среди участников: G2 Esports, Team Falcons, Team Secret. Virtus.pro, FaZe Clan, FURIA и другие топовые коллективы.

