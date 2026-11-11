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ESL отстранила китайскую команду Zenith из-за подозрений в 322 матчах — коллектив досрочно покинул DreamLeague 5

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Постер DreamLeague 5.
Фото YouTube

Турнирный оператор ESL отстранил Zenith от участия во 2-м дивизионе DreamLeague 5 в связи с началом расследования возможной нечестной игры от коллектива.

Их соперники из PlayTime и Potn9ki получают технические победы, а бан распространяется на все турниры ESL Faceit Group до решения. Zenith проиграла все матчи в группе А второго дивизиона DreamLeague с результатом 0-5, выиграв только одну карту и проиграв 10. Yakult Brothers также проиграли в группе Б со счетом 0-7.

Второй дивизион DreamLeague 5 проходит в онлайне с 7 по 20 ноября. Призовой фонд соревнований составляет 50 тысяч долларов и 3 слота на DreamLeague 30.

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