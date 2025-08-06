Патч 7.39d вышел для Dota 2 в преддверии The International 2025

Обновление направлено на балансирование героев перед главным турниром года по Dota 2.

Изменения коснулись 47 героев и предметов, в том числе нейтральных. Так, например, для Shadow Shaman было уменьшено время действия Hex, повышена цена на Aghanims Scepter и ослаблена зона поражения, а у Tinker, наоборот, откат Keen Conveyance снижен с 80 до 50 секунд. Полный список изменений уже доступен на официальном сайте Dota 2.

The International 2025 пройдет с 4 по 14 сентября на Barclays Arena в Гамбурге, возвращая крупнейший турнир по Dota 2 в Германию впервые с 2011 года.