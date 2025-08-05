CyberPRO
5 августа, 17:30

Team Liquid переиграла ECSTATIC в 1-м раунде квалификаций к BLAST Bounty Fall 2025

Алексей Буланов
ultimate.
Фото liquipedia

Team Liquid оказалась сильнее ECSTATIC в первом раунде квалификаций к BLAST Bounty Fall 2025. В невероятно напряженном матче «Жидкие» одержали победу со счетом 2-0, оказавшись сильнее на Train (28-26) и Ancient (13-9). Теперь Team Liquid всего в одном матче от прохода в основную стадию турнира. LAN-этап BLAST Bounty Fall 2025 состоится в Мальте, где лучшие коллективы мира поборются за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

