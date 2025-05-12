CyberPRO
12 мая, 17:10

The Mongolz обыграли NAVI и вышли в плей-офф PGL Astana

Камила Абдурахманова
корреспондент

Команда The Mongolz прошла в следующий этап турнира PGL Astana. В матче за выход в плей-офф The Mongolz одержали победу над NAVI со счетом 2:0 (Inferno — 13:11, Mirage — 13:11).

Состав команды The Mongolz: Blitz, Mzinho, 910, Techno, Senzu, Maaraa (тренер).

Состав команды NAVI: B1t, W0nderful, iM, jL, Aleksib, B1ad3 (тренер).

The Mongolz вышли в плей-офф турнира, а NAVI оказались в корзине с результатом 2-1.

PGL Astana проходит в Астане (Казахстан) с 10 по 18 мая. Призовой фонд турнира составляет 1,25 миллиона долларов.

Aurora Gaming обыграла Ninjas in Pyjamas в групповой стадии на PGL Astana 2025

StarLadder проведет второй мейджор по CS 2 в 2025 году. Турнир пройдет в Будапеште

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

