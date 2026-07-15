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Faker стал амбассадором игрового сообщества Esports World Cup иEsports Nations Cup

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Ли «Faker» Сан Хек.
Фото EWC

Легендарный игрок, ставший символом соревновательного гейминга,
присоединяется к Криштиану Роналду — глобальному амбассадору Esports
Foundation — и Магнусу Карлсену, еще одному амбассадору игрового сообщества, в
программе амбассадоров Esports Foundation до 2028 года, представляя интересы
игроков и вдохновляя новое поколение.

Ли «Faker» Сан Хек — самый титулованный и влиятельный игрок в истории League of
Legends — становится амбассадором игрового сообщества Esports World Cup (EWC) и
Esports Nations Cup (ENC) до 2028 года. Его карьера вышла далеко за пределы
соревновательного гейминга, сделав его национальным героем Республики Корея и
став отражением того, как киберспортсмены превратились в культурные иконы
цифрового поколения.

В качестве амбассадора игрового сообщества Faker будет представлять интересы
киберспортсменов на международных мероприятиях Esports Foundation, в программах
для спортсменов, в общении со СМИ и на лидерских форумах, способствуя
укреплению связей между игроками, болельщиками и организациями.

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