Faker стал амбассадором игрового сообщества Esports World Cup иEsports Nations Cup

Легендарный игрок, ставший символом соревновательного гейминга,

присоединяется к Криштиану Роналду — глобальному амбассадору Esports

Foundation — и Магнусу Карлсену, еще одному амбассадору игрового сообщества, в

программе амбассадоров Esports Foundation до 2028 года, представляя интересы

игроков и вдохновляя новое поколение.

Ли «Faker» Сан Хек — самый титулованный и влиятельный игрок в истории League of

Legends — становится амбассадором игрового сообщества Esports World Cup (EWC) и

Esports Nations Cup (ENC) до 2028 года. Его карьера вышла далеко за пределы

соревновательного гейминга, сделав его национальным героем Республики Корея и

став отражением того, как киберспортсмены превратились в культурные иконы

цифрового поколения.

В качестве амбассадора игрового сообщества Faker будет представлять интересы

киберспортсменов на международных мероприятиях Esports Foundation, в программах

для спортсменов, в общении со СМИ и на лидерских форумах, способствуя

укреплению связей между игроками, болельщиками и организациями.