12 мая, 15:45

Aurora Gaming обыграла Ninjas in Pyjamas в групповой стадии на PGL Astana 2025

Камила Абдурахманова
корреспондент

В третьем раунде группового этапа турнира PGL Astana 2025 по CS2 команда Aurora Gaming одержала победу над Ninjas in Pyjamas. Итоговый счет встречи — 2:1.

Игры завершились со следующими результатами: 13:10 на карте Anubis, 9:13 на Train и 13:8 на Inferno. Эта победа стала второй для турецкой команды на чемпионате.

Ninjas in Pyjamas потерпели второе поражение подряд. В следующем матче групповой стадии их ждет противостояние с командой, у которой статистика встреч — 1:2.

PGL Astana 2025 проходит в Казахстане с 10 по 18 мая. 16 команд борются за призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов, половина из которого будет распределена среди клубов.

