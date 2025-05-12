CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

12 мая, 18:35

StarLadder проведет второй мейджор по CS 2 в 2025 году. Турнир пройдет в Будапеште

Камила Абдурахманова
корреспондент

StarLadder анонсировала проведение мейджора по CS 2.

Турнир пройдет в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря, призовой фонд составит 1,25 миллиона долларов.

Генеральный директор Starladder Роман Романцов отметил, что для компании большая честь принимать ещё один крупный турнир, и пообещал сделать его незабываемым. По его словам, Будапешт — идеальное место для того, чтобы расширить представления о том, как может выглядеть турнир по CS 2. Романцов подчеркнул, что организаторы создадут нечто запоминающееся для болельщиков — как на арене, так и для зрителей по всему миру.

Все стадии турнира будут проводиться при зрителях. Первые три стадии пройдут на MTK Sportpark, который вмещает до 2 тысяч человек. Плей-офф состоится на стадионе MVM Dome, рассчитанном на 20 тысяч зрителей.

Расписание StarLadder Budapest Major 2025:
Первая стадия — 24-27 ноября.
Вторая стадия — 29 ноября — 2 декабря.
Третья стадия — 4-7 декабря.
Плей-офф — 11-14 декабря.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 ноября
Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 млн рублей
В Воронежской области успешно подорвали боевые блоки от сбитых ракет
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Популярное видео
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Трактор» уволил еще одного канадского тренера
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

The Mongolz обыграли NAVI и вышли в плей-офф PGL Astana

Spirit разгромила Astralis с Хукси и вышла в плей-офф PGL Astana

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости