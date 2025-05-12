StarLadder проведет второй мейджор по CS 2 в 2025 году. Турнир пройдет в Будапеште

StarLadder анонсировала проведение мейджора по CS 2.

Турнир пройдет в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря, призовой фонд составит 1,25 миллиона долларов.

Генеральный директор Starladder Роман Романцов отметил, что для компании большая честь принимать ещё один крупный турнир, и пообещал сделать его незабываемым. По его словам, Будапешт — идеальное место для того, чтобы расширить представления о том, как может выглядеть турнир по CS 2. Романцов подчеркнул, что организаторы создадут нечто запоминающееся для болельщиков — как на арене, так и для зрителей по всему миру.

Все стадии турнира будут проводиться при зрителях. Первые три стадии пройдут на MTK Sportpark, который вмещает до 2 тысяч человек. Плей-офф состоится на стадионе MVM Dome, рассчитанном на 20 тысяч зрителей.

Расписание StarLadder Budapest Major 2025:

Первая стадия — 24-27 ноября.

Вторая стадия — 29 ноября — 2 декабря.

Третья стадия — 4-7 декабря.

Плей-офф — 11-14 декабря.