Федерация компьютерного спорта Москвы проведет турнир по «Миру Танков» 1х1

Федерация компьютерного спорта Москвы 17-19 июля проведет три онлайн-турнира на платформе «Московский Киберспорт».

Любителей киберспорта ожидают соревнования по «Миру Танков» в формате 1х1, Mobile Legends: Bang Bang и VALORANT. Участие доступно всем желающим. Вступительных взносов не требуется, организаторы просят лишь зарегистрироваться на сайте Cybermos.ru и следовать указаниям администратров турнира. Для призеров предусмотрены денежные награды.

Турниры проводит Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта Москвы.