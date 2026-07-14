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Федерация компьютерного спорта Москвы проведет турнир по «Миру Танков» 1х1

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Анонс турниров «Московского Киберспорта».
Фото ФКС Москвы

Федерация компьютерного спорта Москвы 17-19 июля проведет три онлайн-турнира на платформе «Московский Киберспорт».

Любителей киберспорта ожидают соревнования по «Миру Танков» в формате 1х1, Mobile Legends: Bang Bang и VALORANT. Участие доступно всем желающим. Вступительных взносов не требуется, организаторы просят лишь зарегистрироваться на сайте Cybermos.ru и следовать указаниям администратров турнира. Для призеров предусмотрены денежные награды.

Турниры проводит Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта Москвы.

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