12 мая, 19:30

Spirit разгромила Astralis с Хукси и вышла в плей-офф PGL Astana

Камила Абдурахманова
корреспондент

Команда Spirit вышла в плей-офф турнира PGL Astana. В матче за выход на следующую стадию Spirit одержала победу над Astralis со счетом 2:0 (Dust2 — 13:7, Ancient — 13:5).

Состав команды Spirit: Donk, Sh1ro, Chopper, Magixx, Zont1x, Hally (тренер).

Состав команды Astralis: Device, Stavn, Jabbi, Staehr, Hooxi, Ruggah (тренер).

Spirit вышла в плей-офф с результатом 3-0, не проиграв ни одной карты за групповой этап.

Astralis оказалась в корзине с результатом 2-1.

PGL Astana проходит в Астане (Казахстан) с 10 по 18 мая. Призовой фонд турнира составляет 1,25 миллиона долларов.

