Spirit упала на 3-ю строчку рейтинга HLTV. Aurora обогнала NAVI и вошла в топ-5

В обновленном рейтинге команд по CS 2 от HLTV на 12 мая Vitality сохранили за собой первое место.

Mouz поднялись на одну строчку выше и теперь занимают второе место, опередив Spirit.

NAVI опустились на шестую позицию.

Полный список топ-10 выглядит следующим образом:

Рейтинг HLTV от 12 мая:

1. Vitality (-)

2. Mouz (+1)

3. Spirit (-1)

4. Falcons (-)

5. Aurora (+1)

6. NAVI (-1)

7. The Mongolz (-)

8. G2 (-)

9. Faze (-)

10. Liquid (+1)

12. Virtus.pro (-)

23. B8 (+2)

26. BetBoom Team (+1)

36. Hotu (+39)

40. Nemiga (-3)

44. NAVI Junior (-4)

48. PARIVISION (-)

50. Spirit Academy (+5)