Spirit упала на 3-ю строчку рейтинга HLTV. Aurora обогнала NAVI и вошла в топ-5
В обновленном рейтинге команд по CS 2 от HLTV на 12 мая Vitality сохранили за собой первое место.
Mouz поднялись на одну строчку выше и теперь занимают второе место, опередив Spirit.
NAVI опустились на шестую позицию.
Полный список топ-10 выглядит следующим образом:
Рейтинг HLTV от 12 мая:
1. Vitality (-)
2. Mouz (+1)
3. Spirit (-1)
4. Falcons (-)
5. Aurora (+1)
6. NAVI (-1)
7. The Mongolz (-)
8. G2 (-)
9. Faze (-)
10. Liquid (+1)
12. Virtus.pro (-)
23. B8 (+2)
26. BetBoom Team (+1)
36. Hotu (+39)
40. Nemiga (-3)
44. NAVI Junior (-4)
48. PARIVISION (-)
50. Spirit Academy (+5)
