Valve обновила Counter-Strike 1.6
В Steam вышло обновление для Counter-Strike 1.6. С ним разработчики внесли незначительные изменения, в основном касающихся безопасности клиента.
Список изменений:
исправлена команда viewdemo, из-за которой иногда вылетал клиент;
исправлен баг, из-за которого при покупке патронов появлялись видимые ящики;
исправлен параметр безопасности при отключении клиента;
исправлен параметр безопасности при обработке консольных команд;
исправлен параметр безопасности при взаимодействии клиент/сервер;
исправлен параметр безопасности при загрузке моделей;
исправлен параметр безопасности при загрузке BSP и WAD;
установка параметра cl_autowepswitch на 2 теперь будет переключать оружие при подборе более мощной винтовки за исключением моментов, когда зажаты левая или правая клавиша мыши.
Одновременно с патчем для CS 1.6 разработчики выпустили обновления для оригинальной Half-Life и Team Fortress 2. В них изменения также в основном коснулись параметров безопасности.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/valve-obnovila-counter-strike-1-6