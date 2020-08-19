Valve обновила Counter-Strike 1.6

В Steam вышло обновление для Counter-Strike 1.6. С ним разработчики внесли незначительные изменения, в основном касающихся безопасности клиента.

Список изменений:

исправлена команда viewdemo, из-за которой иногда вылетал клиент;

исправлен баг, из-за которого при покупке патронов появлялись видимые ящики;

исправлен параметр безопасности при отключении клиента;

исправлен параметр безопасности при обработке консольных команд;

исправлен параметр безопасности при взаимодействии клиент/сервер;

исправлен параметр безопасности при загрузке моделей;

исправлен параметр безопасности при загрузке BSP и WAD;

установка параметра cl_autowepswitch на 2 теперь будет переключать оружие при подборе более мощной винтовки за исключением моментов, когда зажаты левая или правая клавиша мыши.

Одновременно с патчем для CS 1.6 разработчики выпустили обновления для оригинальной Half-Life и Team Fortress 2. В них изменения также в основном коснулись параметров безопасности.