Состав "Гамбит" пополнил четвертый игрок из Казахстана

Состав по Counter-Strike организации Gambit Esports пополнил Бектияр "fitch" Бахытов. Его контракт был выкуплен у казахстанской Tengri. Сумма сделки не разглашается. Ближайшие три месяца станут для 25-летнего киберспортсмена испытательным сроком. После этого организация примет окончательное решение по его кандидатуре. Первым турниром для Бахытова в новом составе станет DreamHack Masters в шведском Мальме, который пройдет с 30 августа по 3 сентября.

Напомним, на прошлой неделе "Гамбит" уволила тренера состава по CS:GO Михаила "Kane" Благина. Позже капитан коллектива украинец Даниил "Zeus" Тесленко не согласился с данным решением и покинул команду. "Zeus" и "Kane" продолжат карьеру в Natus Vincere.

"Гамбит" является первой командой из региона СНГ, победившей на турнире категории Major. PGL Major Krakow с призовым фондом миллион долларов завершился в конце июля в польском Кракове.

На данный момент состав выглядит следующим образом: Даурен "AdreN" Кыстаубаев (Казахстан), Бектияр "fitch" Бахытов (оба – Казахстан); Михаил "Dosia" Столяров (Россия), Рустем "mou" Телепов, Абай "HObbit" Хасенов (оба – Казахстан);