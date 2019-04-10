Natus Vincere откроет молодежную академию

Генеральный директор Natus Vincere Евгений Золотарев сообщил, что организация откроет молодежную академию.

- Да, в ближайшее время она действительно появится. К этому созрел рынок, и наша организация созрела, появились человеческие и финансовые ресурсы, чтобы осуществить эти планы. Все остальные детали узнаете совсем скоро из официального анонса, - сказал Золотарев.- Могу сказать только, что будет много возможностей для молодых игроков. Очень хочется реализовать наш накопленный опыт в работе с молодежью.

Ранее молодежный состав по CS:GO открыла Gambit Esports. Второй состав с юными игроками также соберет Team Spirit.