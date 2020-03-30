MAD Lions и c0ntact Gaming стали лидерами группы B на FLASHPOINT Season 1

MAD Lions и c0ntact Gaming выиграли первые матчи группы В во второй фазе FLASHPOINT Season 1 по CS:GO. Они победили Chaos и FunPlus Phoenix соответственно.

Состав Асгера «AcilioN» Ларсена обыграл команду Джошуа «steel» Ниссана со счетом 2:0 — 16:14 на Dust2 и 16:10 на Nuke. Коллектив Георги «SHiPZ» Григорова одолел оппонента со счетом 2:1 — c0ntact Gaming уступила на Train (9:16), но победила на Inferno (16:14) и Dust2 (16:12).

Первый сезон лиги FLASHPOINT стартовал 13 марта в закрытой студии FACEIT в Лос-Анджелесе, но затем из-за пандемии коронавируса матчи перенесли в онлайн. Лига должна завершиться 19 апреля. Призовой фонд соревнования составляет миллион долларов, половина достанется победителю.